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Фронтовая Горловка: обстрелы продолжались всю вторую половину дня

Среда, 15 августа, 2018

Во вторник бои в окрестностях города не стихали.

Начиная с полудня и до вечера зафиксированы обстрелы на западе и северо-западе Горловки (ж/м Изотовский, Мичуринский, поселок шахты 6/7, Южное, Шумы, Майорск). Сначала активно применялись гранатометы, крупнокалиберное стрелковое вооружение, но после 16 час. заработали и минометы. Известно, что в результате боевых действий серьезные повреждения получил один жилой дом и хозпостройки, а в здание школы № 10 нашли две пули.

После 17 час. на этих направлениях стало громче, причем очевидцы сообщали и об исходящих, и о прилетах. Ближе к 20 час. активизировалась также сторона Светлодарска, а позднее продолжал «шуметь» район шахты им.Гагарина, а севернее — Доломитный, Новолуганское, Гольмовский и Зайцево.

После 22 час. горожане слышали работу тяжелого, а около часа ночи сообщили о продолжающихся перестрелках в районе Мичуринского.

14-го августа обстрелы фиксировались также под Донецком (у Красногоровки, Марьинки и Песков), под Новотроицким и Докучаевском, восточнее Мариуполя, а также на западе Луганской области (Золотое, Крымское, Новотошковское).



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