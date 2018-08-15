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«Динамо» в шаге от Лиги чемпионов, но на пути «Аякс»

Среда, 15 августа, 2018

В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов состоялись ответные матчи.

Киевское «Динамо» не без везения и помощи судей дома обыграло пражскую «Славию» — 2:0. Счет в матче на 11-й минуте открыл Вербич. Незадолго до перерыва гости отыгрались, однако, ассистент рефери усмотрел весьма спорный офсайд и взятие ворот не засчитал. Во втором тайме больше атаковали чехи и снова были близки к успеху, но в одном из эпизодов Соучек с двух метров пробил выше, а на 74-й минуте выход один на один реализовал Беседин и как видно на повторе на этот раз положение «вне игры» судьи не заметили.

«Динамо» вышло в плей-офф раунд Лиги чемпионов, где встретится с голландским «Аяксом», разгромившим в ответном поединке бельгийский «Стандард» — 3:0. Отметим, что будущие соперники уже встречались именно на этой стадии. Тогда сильнее оказалась команда из Амстердама — в Киеве была зафиксирована ничья 1:1, а в Нидерландах хозяева поля победили со счетом 2:1.

Из других результатов отметим вылет московского «Спартака», который дома сыграл 0:0 с ПАОКом. Подопечные сына Мирчи Луческу — Развана — добились необходимого результата, благодаря удалению в составе россиян экс-горняка Луиса Адриано уже на 33-й минуте (первый матч закончился со счетом 3:2 в пользу греков).

«Бенфика» — команда еще одного бывшего игрока «Шахтера» Факундо Феррейры, по сумме двух матчей прошла «Фенербахче» (1:0 и 1:1). Белорусский БАТЭ с такими же результатами одолел азербайджанский «Карабах», а вот казахская «Астана» дважды уступила загребскому «Динамо» и покинула турнир.



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