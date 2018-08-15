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Украина может получить от «Газпрома» 12 миллиардов долларов – «Нафтогаз»

Среда, 15 августа, 2018

Судебный процесс по новому иску в Стокгольме рискует затянуться на полтора года.

Стокгольмский арбитраж может взыскать с российского «Газпрома» компенсацию в размере около 12 млрд. долларов за обесценивание украинской газотранспортной системы (ГТС) в случае отказа России от транзита газа через Украину после 2019 года. Об этом заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Он напомнил, что «Нафтогаз» 6 июля подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с «Газпромом». «Нафтогаз» требует пересмотра тарифа с марта 2013 года и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд. долларов без учета процентов.

Витренко предположил, что судебный процесс по данному делу может затянуться более чем на 1,5 года. К тому времени уже будет известно о том, сохранит ли Россия транзит газа через Украину. В случае победы Украины в арбитраже «Газпрому» придется выплачивать компенсацию за экономическое обесценивание украинской ГТС.

«Мы будем просто рассчитывать на компенсацию уже постфактум. То есть условно в 2021 году если у нас не будет транзита к тому времени, мы просто получим компенсацию 12 млрд долларов», – сказал Витренко в эфире телеканала «Прямой».

Напомним, в конце февраля завершился длительный спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал «Газпром» заплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд. долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен доплатить украинцам 2,56 млрд. долларов.

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