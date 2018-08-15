В ДТП на трассе Ясиноватая-Горловка пострадали три человека

14-го августа столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, в результате чего пострадали 3 человека.

«В 17:33 на автотрассе «Ясиноватая-Горловка» произошло столкновение легкового автомобиля SMA и пассажирского микроавтобуса Рута-20, следовавших по маршруту «Верхнеторецкое-Ясиноватая». В результате ДТП пострадали 3 человека», — говорится в сообщении.

Двоих пострадавших пришлось доставить в центральную районную больницу Ясиноватой, еще один пассажир от госпитализации отказался.