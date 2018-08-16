Фронтовая Горловка: вечером снова гремели окраины

В среду, 15-го августа, в окрестностях города по-прежнему были слышны бои.

С утра, по словам местных жителей, неспокойно было на западных и северо-западных окраинах. Ближе к вечеру от Зайцево и Гладосово до Новолуганского применялись стрелковое и гранатометы. После 20 час. очевидцы рассказывали о продолжающихся здесь боях, а также восточнее и западнее. На этот раз была слышна работа минометов и по словам горожан, временами было очень громко, особенно на светлодарском направлении.

После полуночи тревожных сообщений не поступало, зато сегодня с утра жители Горловки снова слышали стрелковое и крупнокалиберные пулеметы на севере…

Кроме нашего города в сводках также упоминались Авдеевка и Ясиноватая, Пески и Красногоровка, Новотроицкое и Докучаевск, населенные пункты, расположенные восточнее Мариуполя — от Павлополя до Широкино.