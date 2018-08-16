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В Украине крупнейший кризис с переселенцами − ООН

Четверг, 16 августа, 2018

Внутренне перемещенные лица сталкиваются с социальными и экономическими проблемами в новых местах проживания.

В результате конфликта на востоке Украины зарегистрировано 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает Агентство ООН по вопросам миграции (МОМ).

Согласно информации, собранной МОМ, ухудшается ситуация с трудоустройством переселенцев. В июне 2018 года было занято 42% опрошенных, что на 6% меньше, чем в марте этого года.

Также с декабря 2017 года продолжил падать средний доход внутренне перемещенных лиц. По состоянию на июнь 2018 года он снизился до менее чем 2100 гривен, или 77 долларов США в месяц,  говорится в отчете МОМ.

«Украина переживает самый большой кризис, связанный с перемещением лиц в Европе, со времен кризиса на Балканах. Более 3,4 миллиона пострадавших от конфликта людей в Украине нуждаются в гуманитарной помощи», − подчеркнул глава представительства МОМ в Украине Томас Лотар Вайс.

Корреспондент



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