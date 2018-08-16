В «ДНР» направлено более двухсот тон гуманитарной помощи

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, 15 грузовиков отправили две благотворительные организации.

«Через КПВВ Новотроицкое на временно неподконтрольную территорию проследовали 15 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от благотворительного фонда «Человек в беде» и Международного комитета Красного Креста», – говорится в сообщении.

Всего оформлено свыше 220 тонн груза, однако, что в него входит на этот раз не уточняется.

На прошлой неделе мы сообщали, что через этот же контрольный пункт въезда/выезда Красный Крест отправил семь грузовиков со стройматериалами, гигиеническими и медицинскими наборами общим весом более 103,5 тонн.