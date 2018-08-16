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Из-за обстрелов КПВВ в Майорске могут закрыть

Четверг, 16 августа, 2018

 

О том, что под угрозой закрытия оказался ближайший от Горловки контрольный пункт въезда/выезда заявили в штабе ООС.

Дорожный коридор Горловка – Бахмут является одним из главных гуманитарных путей на Донбассе, которым ежемесячно пользуются более 250 тысяч человек. Однако, только за последние три месяца в рамках этого дорожного коридора со стороны «ДНР» совершено три провокационных обстрела.

Последний из них произошел 9 августа, когда около 6.30 из стрелкового вооружения и противотанковых ракет был обстрелян так называемый «ноль» контрольного поста в Майорске. В зоне поражения, кроме пограничного наряда, оказались мирные граждане, пересекающие линию разграничения в обоих направлениях. В результате обстрелов повреждена инфраструктура самого КПВВ, частично разрушены защитные сооружения.

В штабе ООС отметили, что если провокационные действия с угрозой жизни и здоровью мирного населения и персонала, осуществляющего деятельность на КПВВ, будут продолжаться и в дальнейшем, то, с целью обеспечения безопасности граждан, командующий объединенных сил будет вынужден обратиться в Трехстороннюю контактную группу с вопросом о закрытии КПВВ в связи с несоблюдением противником договоренностей о прекращении огня.

 



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