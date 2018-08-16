«Газпром» заявляет об увеличении поставок газа в ОРДЛО

ПАО “Газпром” (РФ) в первом полугодии 2018-го года поставил на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей 1,534 млрд. куб. м газа, что на 10,4 % больше, чем в первом полугодии 2017-го года (1,389 млрд. куб. м) и на 25,3 % больше, чем в первом полугодии 2016-го года, сообщается в отчетности российской компании.

С учетом ранее обнародованных данных, во втором квартале текущего года поставки российской газовой монополии в ОРДЛО составили 0,292 млрд. куб. м, превысив аналогичный показатель прошлого года (0,28 млрд. куб. м) на 4,3 %.

По итогам 2016-го года “Газпром” заявлял о поставках на неподконтрольные территории Донбасса 2,39 млрд. куб. м газа, 2017-го – 2,427 млрд. куб. м.

Годовой объем поставок в Украину в 2015-м году “Газпром” оценил в 7,83 млрд. куб. м, а “Укртрансгаз” заявил о получении 6,12 млрд. куб. м. Разница составляет 1,71 млрд. куб м.

Как известно, “Газпром” осуществляет поставки в ОРДЛО с февраля 2015-го года через газоизмерительные станции “Прохоровка” и “Платово” на границе с РФ.

Finance.ua