За неделю в Горловке скончались 45 человек, совершено одно самоубийство

Такие печальные цифры были озвучены во время аппаратного совещания местных властей от «ДНР».

В период с 6-го по 12-е августа в Горловке скоропостижно скончались 45 человека, еще один горожанин покончил жизнь самоубийством, а двое — пропали без вести.

Что касается криминальной обстановки в городе, то за неделю зарегистрировано 344 заявлений и сообщений жителей о преступлениях и происшествиях — о кражах, телесных повреждениях, хулиганствах и мошенничествах и др.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что за указанный период в Горловке на свет появились 13 мальчиков и 6 девочек.