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Премьер-лига, 5-й тур: кто играет, где смотреть?

Пятница, 17 августа, 2018

Сегодня стартует очередной тур чемпионата Украины по футболу.

Однако, по традиции сначала расскажем о игре украинских клубов в еврокубках. Как сообщалось ранее, киевское «Динамо» дома обыграло пражскую «Славию» со счетом 2:0 и вышло в заключительный раунд квалификации Лиги чемпионов

Вчера ответные матчи квалификации Лиги Европы провели «Мариуполь» и «Заря».

Во Франции мариупольцы и во второй раз проиграли «Бордо», напомним, в Одессе они уступили со счетом 1:3. Все голы были забиты после перерыва — хозяева поля на 54-й и 56-й минутах дважды огорчили украинских футболистов и только потом Руслан Фомин со штрафного установил итоговый счет — 1:2.

В Португалии «Заря» и «Брага» также забивали только во втором тайме. Сначала отличилась принимающая сторона — Новайшу на 65-й минуте со штрафного, но луганчане быстро отыгрались (Рафаэль, 70 мин.). Учитывая счет первой встречи (1:1) команды начали все сначала.

Спустя еще три минуты «Брага» снова вышла вперед (Орта), но и тут «Заре» повезло отыграться (Караваев) — 2:2.

Благодаря большему количеству забитых мячей на выезде дальше прошли именно подопечные Юрия Вернидуба и теперь им предстоит встреча с еще более серьезным соперником — «Лейпцигом».

Ну а теперь о чемпионате Украины. Итак, сегодня матчем «Арсенал-Киев» — «Черноморец» стартует 5-й тур Премьер-лиги. Два поединка, в т.ч. с участием «Шахтера» состоятся завтра, еще три — в воскресенье.

17 августа, пятница

19.00, «Арсенал-Киев»– «Черноморец», Футбол 1

18 августа, суббота

17.00, «Львов» — «Шахтер», Футбол 2

19.30, «Динамо» — «Александрия», 2+2

19 августа, воскресенье

17.00, «Десна» — «Карпаты», Футбол 1

19.30, «Заря» — «Олимпик», Униан

19.30, «Ворскла» — «Мариуполь», Футбол 1



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