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Верховный суд: Для осуждения членов «ЛДНР» не нужно признание этих организаций террористическими на госуровне

Суббота, 18 августа, 2018

Такой вывод сделала коллегия судей, рассматривая дело женщины, которая способствовала участникам преступных организаций.

Верховный суд постановил, что признание так называемых Донецкой народной республики и Луганской народной республики террористическими организациями на государственном уровне не является обязательным условием для осуждения их членов за терроризм. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

«Для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины («Создание террористической группы или террористической организации») не требуется решение органов государственной власти о признании определенной деятельности террористической», — сказано в нем.

Такой вывод сделала коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе ВС, рассматривая дело женщины, которая способствовала участникам преступных организаций и укрывала их преступную деятельность.

«Так, по приговору Дзержинского городского суда Донецкой области от 15 февраля 2017 года М. признана виновной в том, что она с целью содействия участникам преступной организации установила контакт с человеком, который находился в Горловке Донецкой области, и передавала этому человеку информацию разведывательного характера в отношении подразделений Вооруженных сил Украины, расположенных в Торецке и его окрестностях», — говорится в сообщении.

Хотя орган досудебного расследования предъявил М. обвинения по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины («Другое содействие деятельности террористической организации»), суд первой инстанции переквалифицировал его действия на ч. 1 ст. 256 УК Украины («Заранее не обещанное содействие участникам преступных организаций путем предоставления информации»).

Последний исходил из того, что отсутствует какое-либо решение суда или нормативный акт, которым «ДНР» признана террористической организацией.

С такой аргументацией согласился и Апелляционный суд Донецкой области, однако, по мнению Верховного суда, Апелляционный суд не учел, что понятие террористической организации определено в ст. 1 закона Украины «О борьбе с терроризмом», а также в ст. 28 УК Украины. Террористическая организация обозначена как вид преступной организации со специальной целью осуществления террористической деятельности.

Таким образом, Верховный суд отменил постановление Апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

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