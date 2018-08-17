Горловчанин в Киеве убил хозяина квартиры, которую снимал

В Днепровском район арендатор убил хозяина квартиры во время конфликта из-за… телевизора. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как стало известно, в дежурную часть поступило сообщение женщины о том, что в квартире на ул.Радужной лежит труп мужчины. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции. Выяснили, что хозяина жилья убил квартиросъемщик.

«Правоохранители установили, что между мужчинами возник конфликт из-за телевизора, который правонарушитель хотел забрать. В результате ссоры злоумышленник несколько раз ударил хозяина квартиры ножом. После этого убитого спрятал в комнате, прикрыл вещами. Когда домой вернулась его сожительница, рассказал ей о том, что произошло, и заставил убрать в квартире. Чтобы избежать наказания, злоумышленник решил скрыться на неподконтрольную территорию», – сообщают в полиции Киева.

Злоумышленника задержали возле поселка Решетиловка в Полтавской области.

«Это 37-летний житель Донецкой области, который в последнее время жил в столице», – рассказал временно исполняющий обязанности начальника Днепровского управления полиции Андрей Пасичник.

Как сообщает «КиевОперативный», был убит владелец квартиры, 1957 г. р., который являлся гражданином Германии и приехал в Киев на пару дней. В его квартире жили арендаторы — муж Игорь и жена Антонина. С ними он заранее договаривался о том, что поживет несколько дней, пока завершит свои дела.

Мужчина был избит и покалечен, на его теле насчитали 17 ножевых ранений.

По версии издания, это зверское преступление супруги совершили вместе, предположительно, еще в понедельник. После убийства пара находились в квартире с убитым до вечера вторника.

После совершенного, муж и жена поругались. Игорь, собравшись, уехал в сторону Горловки (откуда пара родом) на авто Renault, Антонина, находившаяся в пьяном состоянии, передумала бежать с ним. Через час (после того, как он уехал) она вызвала сама полицию.

Апостроф