Старобешевская ТЭС в «ДНР» работает вполовину мощности

Старобешевская ТЭС, которая обеспечивает электроэнергией ряд неподконтрольных Киеву населенных пунктов в Донецкой области, на сегодня работает на половину мощности, что связано с экономическим упадком региона.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что Старобешевская ТЭС до начала вооруженного конфликта на востоке Украины входила в состав ПАО «Донбассэнерго» и работала в правовом поле Украины до тех пор, пока в марте 2017 года ТЭС не захватили незаконные вооруженные формирования.

Сейчас Старобешевская ТЭС обеспечивает электроэнергией Донецк, Макеевку, Докучаевск, Амвросиевку, Еленовку и Старобешево.

О фактах несанкционированного функционирования ТЭС свидетельствуют данные космической съемки. В частности, зафиксировано движение железнодорожного транспорта, дымовые выбросы, наблюдается увеличение твердого топлива в месте хранения и наличие личного транспорта работников предприятия.

«При этом, на снимке от 23.03.2017 была зафиксирована работа всех 5 труб ТЭС. В то же время, по состоянию на 12.07.2018 количество рабочих труб уменьшилось до трех, что в свою очередь ослабляет мощности работы «промышленного гиганта» и свидетельствует об экономическом спаде на неподконтрольной части Донецкой области», — подчеркнули в МинВОТ.

Также на снимках наблюдается увеличение количества твердого топлива в месте его хранения, что указывает на уменьшение объемов производства электрической энергии на теплоэлектростанции.

Производственный инвентарь, специальное снаряжение и оборудование в течение последнего года были разворованы. Так, благодаря снимкам удалось установить исчезновения имущества со склада и демонтаж резервуара для мазута.

«Снижение активности функционирования Старобешевской ТЭС свидетельствует об отсутствии запроса на потребление энергии со стороны крупных предприятий, которые были захвачены НВФ, или прекратили свою работу. А это в свою очередь приводит к мародерству, хищению имущества и упадку промышленного комплекса», — отмечают в МинВОТ.

На сегодня владельцы предприятий на неподконтрольной части Донбасса не имеют доступа к своему имуществу и не контролируют их работу, поскольку они захвачены «оккупационными администрациями». Вопрос о доступе к предприятиям поднимается на минских заседаниях Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

ОстроВ