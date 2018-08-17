Шахтеры обратились в ООН из-за задержек зарплат в Украине, — Волынец

В жалобе говорится о том, что в Украине нарушается Конвенция МОТ о праве на вознаграждение за свой труд.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец направил в Международную организацию труда (МОТ), которая является структурным подразделением ООН, жалобу о нарушении прав шахтеров из-за задержек зарплат.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.В жалобе говорится о том, что в Украине нарушается Конвенция МОТ о праве на вознаграждение за свой труд.

«Таким образом мы задействовали очень сильный механизм, чтобы ситуация в конце концов сдвинулась с места», — написал Волынец.

Он также отметил, что президент Украины Петр Порошенко не подписал принятый Верховной Радой закон, которым предусматривается выделение государственным шахтам дополнительно 1,4 миллиарда гривен (более 50 миллионов долларов) дотаций для погашения задолженности по зарплатам шахтерам.

«Итак, перед Днем независимости и Днем шахтера задолженность достигает 1 миллиарда гривен (более 36 миллионов долларов). За каких-то две недели добавится еще 500 миллионов гривен (18,2 миллиона долларов). Поэтому у горняков не остается другого выхода, как прибегать к протестным акциям», — сообщил Волынец.

Фокус