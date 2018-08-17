Начальника управления Гоструда в Донецкой области поймали на взятке

Правоохранители задержали на взятке начальника Главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Донецкой области, сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

По его словам, чиновник требовал от директора одного из предприятий 1 млн. гривен в несколько этапов.

«16-го августа во время получения части неправомерной выгоды в сумме 500 тыс. гривен указанное лицо задержано «на горячем», изъяты вещественные доказательства», — отметил генпрокурор.

Как сообщается на сайте Главного управления Гоструда в Донецкой области, его начальником является Владимир Шубин.

Новое время