Начальника управления Гоструда в Донецкой области поймали на взятке

Пятница, 17 августа, 2018
Правоохранители задержали на взятке начальника Главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Донецкой области, сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.
По его словам, чиновник требовал от директора одного из предприятий 1 млн. гривен в несколько этапов.
«16-го августа во время получения части неправомерной выгоды в сумме 500 тыс. гривен указанное лицо задержано «на горячем», изъяты вещественные доказательства», — отметил генпрокурор.
Как сообщается на сайте Главного управления Гоструда в Донецкой области, его начальником является Владимир Шубин.