Фронтовая Горловка: интенсивность боевых действий несколько спала

По словам местных жителей, 16-го августа стреляли меньше.

Как сообщалось ранее, вчера утром горожане слышали стрелковое и крупнокалиберные пулеметы на севере. Кроме того, появилось сообщение о применении реактивных систем залпового огня на Светлодарской дуге, которая считается одной из самых «горячих» точек на Донбассе. Так, в штабе ООС заявили, что минувшей ночью позиции ВСУ в районе Светлодарска были обстреляны из РСЗО «Град». Как заявили в СЦКК, обстрел начался около 1 час. ночи со стороны неподконтрольного Дебальцево, были выпущены 13 реактивных снарядов.

В четверг вечером снова неспокойно было на светлодарском направлении, а ближе к ночи — в районе Доломитного и шахты им.Гагарина.

На других участках линии фронта по-прежнему сохраняется сложная обстановка под Донецком, особенно у Марьинки и Красногоровки, на востоке от Мариуполя — у Павлополя, Лебединского, Пикуз и Широкино, а на Луганщине — в сводках традиционно упоминается район Крымского.