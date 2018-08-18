Госбюро расследований Украины начало работу

В центральном аппарате Государственного бюро расследований Украины (ГБР) начали работу 42 победителя конкурса.

Это главные и ведущие специалисты управлений и отделов правового обеспечения, международного сотрудничества и внешних коммуникаций, режимно-секретной работы и защиты информации, внутреннего аудита, кадровой работы и государственной службы и других, сообщает пресс-служба ведомства.

Первые сотрудники Госбюро уже приняли присягу государственного служащего.

«Я не обещаю, что будет легко. И думаю, каждый из вас пришел сюда, чтобы построить новый правоохранительный орган, которым вы будете гордиться, которым будут гордиться ваши семьи, ваша страна», — сказал подчиненным в первый рабочий день директор бюро Роман Труба.

В подследственности ГБР — высшие должностные лица, судьи, работники правоохранительных органов, те, кто совершил военные преступления.

«Это люди, которые имеют возможность избежать наказания, но ГБР должно сломать эти стереотипы. Наша миссия — привлечение виновных к ответственности, несмотря на их должности, связи и ресурсы», – подчеркнул Труба.

Всего определили 180 победителей конкурса на должности в центральном аппарате: 54 государственных служащих и 126 следователей, которые уже начали проходить специальную проверку.

В полном объеме работа Госбюро будет запущена осенью, но для этого понадобится координация усилий с другими госорганами, в первую очередь – с правительством.

«В ближайшее время будут назначены сотни следователей, которые начнут первые уголовные расследования. Кроме того, сейчас работает конкурсная комиссия, которая проводит отбор на все территориальные управления. По окончании этого отбора мы сможем говорить о полноценном начале работы Государственного бюро расследований», – добавил Труба.

Как сообщалось, украинский аналог американского ФБР не могли запустить в работу около двадцати лет.