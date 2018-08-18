Фронтовая Горловка: на линии огня все по-прежнему

Вечером бои в окрестностях города возобновились с новой силой.

Боевые действия активизировались около 19 час. Первой «зашумела» сторона Торецка, где активно применялись минометы и гранатометы. Начиная с 21 час. жители ж/м Изотовский и Мичуринский сообщили, что жилые кварталы находятся под обстрелом из стрелкового и слышен свист пуль. В дальнейшем, также неспокойно было в районе Майорска и Зайцево, а ближе к полуночи активно стреляли под Травневым и Доломитным.

Кроме того, в пятницу продолжались интенсивные бои у Марьинки, Красногоровки и Старомихайловки, под Авдеевкой и Ясиноватой, на мариупольском направлении