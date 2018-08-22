В ОБСЕ заявили о масштабных разрушениях в Чигарях

Более половины домов в результате боевых действий разрушены.

Как говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии, ее беспилотник зафиксировал уничтожение более, чем половины всех жилых домов в Чигарях, которые находятся между Горловкой и Торецком.

«Дома мирных жителей разрушены в результате попадания снарядов неустановленных систем вооружения, или сгорели в результате возгорания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружено несколько боевых позиций, системы траншей, блиндажи, а также два разрушенных микроавтобуса возле сгоревших домов.