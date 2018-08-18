Порошенко разблокировал выплаты долгов шахтерам

Президент Украины подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2018-й год, которым госшахтам дополнительно выделяется 1,4 млрд. грн. дотаций для погашения задолженности по зарплате горнякам.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что реализация закона уменьшит социальное напряжение среди шахтеров, поскольку средства этой бюджетной программы будут направлены в том числе на погашение задолженности по оплате труда горняков.

«Законом также расширены источники формирования средств для финансирования указанной государственной программы и включены в них конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения», — говорится в сообщении.

Корреспондент