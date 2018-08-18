В 2018-м году на КПВВ 58 раз силовикам предлагали взятки

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Донецкой области, с начала года сотрудниками спецподразделения налоговой милиции ГФС совместно с работниками ГПСУ во время несения службы на контрольных пунктах въезда/выезда зафиксировано 58 фактов предложения неправомерной выгоды.

Наибольшее количество попыток дать взятку зафиксировано на КПВВ «Марьинка» — 26 фактов (на сумму 11,6 тыс. грн. и 1 тыс. руб), затем следуют КПВВ «Новотроицкое» — 12 фактов (на сумму 4,6 тыс. грг.) и КПВВ «Майорское» — 12 фактов (на сумму 3,9 тыс. грн.), на КПВВ «Гнутово» — 8 фактов (на сумму 4,5 тыс. грн.).

В двух случаях предложения неправомерной выгоды в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении криминального правонарушения с признаками ч.1 ст.369 Криминального кодекса Украины, по которым в данный момент следствие продолжается.