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Фронтовая Горловка: минометные обстрелы продолжаются

Воскресенье, 19 августа, 2018

В первой половине дня местные жители о боях не сообщали, а вот после 15 час. началось…

По словам горожан, некоторое время неспокойно было на севере Горловки, но неинтенсивно. После 19 час. на этом направлении сначала было слышно стрелковое и гранатометы, а чуть позднее начали бить из 120-х минометов. По некоторым данным эпицентром боевых действий стал Гольмовский и Травневое. Кроме того, ближе к 21 час. слышно было стрельбу и в районе Новгородского. В дальнейшем, «шумно» было в стороне от авторынка до Зайцево, а также шахты им.Гагарина. Уже после полуночи громко было в ж/м Мичуринский и Майорске.

В СЦКК сообщили, что под обстрел попал жилой сектор в Железном на западе от Горловки. В частности, пострадал трехэтажный дом — в одной из квартир повреждено окно, двери и мебель, обнаружены остатки снаряда зенитной установки.

Продолжались бои в субботу и под Донецком (Авдеевка и Ясиноватая, Марьинка и Трудовские), на мариупольском направлении традиционно неспокойно от Павлополя до Широкино, а на луганском — под Попасной и Новоалександровкой, у Крымского, Новотошковского и Золотого.



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