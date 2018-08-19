Каждый третий автобус опасен для пассажиров

Сотрудники «Укртрансбезопасности» проверили более 27 тысяч автобусов и нашли тысячи нарушений.

Об этом сказано в сюжете «5 канала».

В ходе проверки было установлено, что каждый третий автобус в Украине не имеет права выходить на маршрут. Самые распространенные нарушения — это трещины лобового стекла, неработающие фонари и звуковые сигналы, отсутствие огнетушителей, непройденный техосмотр.

В «Укртрансбезопасности» сообщили, что для полного контроля им не хватает людей. Поэтому нужно вводить видеофиксацию нарушений на дорогах.

UBR