Газ в Авдеевку обещают вернуть с 20 августа

Специалисты облгаза уже второй день подряд работают над заполнением действующих распределительных границ.

С понедельника, 20 августа, к газоснабжению начнут подключать Авдеевку и семь поселков Ясиноватского района. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць на своей странице в Facebook.

По его словам, пуск газа начнется для Авдеевки, Орловки, Ласточкиного, Красногоровки, Нетайлового, Тоненького, Первомайского и Водяного.

Специалисты облгаза уже второй день подряд работают над заполнением действующих распределительных границ.

«Как и обещал, вскоре прифронтовые населенные пункты будут с газом. Налаживание газоснабжение Авдеевки и поселков Ясиноватского района — на личном контроле президента Украины Петра Порошенко», — заявил Александр Куць.

В начале августа «Кочегарка» сообщала, что ремонт газопровода в Авдеевку завершен.

Корреспондент