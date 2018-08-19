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Сегодня христиане отмечают Яблочный Спас: главные традиции праздника

Воскресенье, 19 августа, 2018

Христиане восточного обряда 19 августа отмечают один из величайших церковных праздников — Преображение Господне, или Яблочный Спас.

В этот праздник по древнему обычаю происходит освящение первых плодов (злаков, винограда или яблок), поэтому в народе этот день называют Вторым, или Яблочным Спасом. Кроме яблок, в этот день на церковную паперть приносят и другие плоды урожая: горох, картофель, огурцы и пр.

Праздник Преображения избран для благословения плодов потому, что в Иерусалиме, откуда заимствован Устав Восточной церкви, именно в эту пору созревал виноград. Церковь, благословляя принесенные плоды, утверждает мысль о том, что все — от человека до растения — должно быть посвящено Богу как Его творение.

В этот день в церковь несли святить цветы и мак, которые затем клали за иконы, где они хранились до весны. Весной этот мак рассеивают по огороду, а сухие цветы на Благовещение вплетали в косы — «чтобы не выпадали из головы волосы».

На этот Спас также поминают умерших. По народным верованиям, это третий выход умерших на свет в весенне-летнем сезоне.

Для хозяев праздник символизирует окончание жатвы и завершения лета. В этот день примечали погоду. Если день солнечный и безоблачный — осень будет сухой. Если дождливый — мокрой. Ясный день предвещает зиму морозную и с метелями.

Праздничным блюдом на Спаса являются печеные яблоки. Верхушку с хвостиком отрезают, вынимают сердцевину с семенами, кладут туда мед или сахар и запекают. Хозяйки готовят также пироги и штрудели с яблочной начинкой. Едят их с узваром или киселем из свежих груш.

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