Меркель надеется, что на Донбассе установится «школьное» перемирие

В Германии, в резиденции правительства, состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.

До начала переговоров они побеседовали с журналистами на совместной пресс-конференции, где А.Меркель заявила о необходимости прекращения огня на Донбассе. По ее словам, на востоке Украины по-прежнему нет стабильного перемирия, но она выразила надежду, что к началу учебного года стороны договорятся.

В.Путин отметил «безальтернативность минских договоренностей» и заявил о готовности оказывать содействие Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Также он заявил о заинтересованности России в работе в рамках нормандского формата и контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

По некоторым данным, канцлер Германии рассказала Путину и о детальном плане ввода на Донбасс миротворческого контингента ООН.

Обсудили лидеры двух стран также проект «Северный поток-2″, при этом Меркель подчеркнула, что Германия настаивает на сохранении роли Украины как страны-транзитера в поставках российского газа в Западную Европу.

Кроме того, обсуждались вопросы по Сирии и ситуация вокруг сделки по иранской ядерной программе. Сами переговоры длились более трех часов, в т.ч. и в виде личного разговора без переводчиков.