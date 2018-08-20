В Горловке на АЗС продолжает дорожать газ

К такому выводу можно прийти после результатов очередного мониторинга цен городских АЗС.

По сравнению с данными месячной давности стоимость пропана выросла почти на 20 % и теперь достигает отметки 32 руб. за литр топлива.

Бензин более стабилен — после предыдущего подорожания его цена не изменилась. А-92 продается по цене от 51 до 53 руб., А-95 — 52-53,50 руб., дизельное топливо — от 50 до 54 руб.

Что касается метана, то его цена также держится на том же уровне — от 22 до 23 руб.