5-й тур: сотый матч Фонсеки «Шахтер» отпраздновал победой

В Премьер-лиге состоялись матчи очередного тура.

«Шахтер» на выезде победил «Львов». В первом тайме Марлоса реализовал выход один на один, а на 90-й минуте Болбат после паса все того же Марлоса установил итоговый счет — 2:0. Отметим, что для Паулу Фонсеки это 100-й матч, который он проводил на посту главного тренера донецкой команды.

После этой победы горняки догнали «Александрию», которая в Киеве уступила «Динамо». Столичные футболисты в четвертый раз кряду выиграли с минимальным счетом. На этот раз три очка принес гол Цыганкова на 68-й минуте.

Таким образом, в турнирной таблице чемпионата троевластие: у «Шахтера», «Александрии» и «Динамо» по 12 очков, но у киевлян сыграно на один матч меньше.

«Арсенал-Киев» взял свои первые очки в турнире, сыграв вничью с «Черноморцем» — 1:1. «Десна», ведя в счете 2:0, упустила победу над «Карпатами» — 2:2. Еще одна ничья — «сухая» — зафиксирована в поединке «Зари» и «Олимпика» — 0:0. «Ворскла» добыла волевую победу над «Мариуполем» — 2:1.