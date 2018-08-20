Фронтовая Горловка: вечером снова начали стрелять

В течение дня местные жители о боевых действиях начали сообщать с наступлением темноты.

Около 20 час. «бахнуло» на северо-западе, где завязался стрелковый бой. Ближе к 21 час. мощный взрыв прогремел в районе ж/м Строителей, многие горожане ощутили вибрацию.

В дальнейшем, продолжались перестрелки на северо-западе, также применялись гранатометы, но еще до полуночи, судя по отсутствию сообщений, все стихло.

В целом, в военных сводках отмечается снижение интенсивности боев, а наиболее активно в воскресенье они велись на Луганщине — на Бахмутке (у Крымского и Попасной) и на востоке от Мариуполя.