Фронтовая Горловка: в ВСУ заявили о взятии под контроль «серой зоны»

20 августа было практически тихо.

Местные жители о боевых действиях не сообщали на протяжении всего дня и только поздним вечером появилось несколько тревожных сообщений о боях на светлодарском направлении. По словам очевидцев, периодически были слышны «бахи» и крупнокалиберное.

Тем временем, украинские СМИ сообщили об установлении ВСУ контроля над населенным пунктом Шумы. Уточняется, что речь идет не столько о самом поселке, который и так контролировался силами ООС, сколько о прилегающем к нему дачном массиве и трассе вдоль канала.

Кроме того, в понедельник неспокойно было под Марьинкой, Авдеевкой и Ясиноватой, у Попасной и Крымского, от Павлополя до Широкино на востоке от Мариуполя.