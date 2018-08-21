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Каждый украинец должен 1800 долларов

Вторник, 21 августа, 2018

Стало известно, что государственный долг Украины составляет 76,3 млрд. долларов, то есть по 1800 долларов с каждого украинца.

Внешний долг страны составляет 47,2 млрд. долларов, то есть практически 60% от общего долга.

Эта сумма в 2,6 раз больше, чем располагают валютные запасы Украины.

Сумма внешнего долга входит в 96 млрд. долларов гарантированного государством долга, все остальное — это долг в виде еврооблигаций (около 17,5 млрд. долларов, учитывая 3 млрд. долларов «русских» облигаций, по которым Украина объявила дефолт), а также займов у международных организаций (16,6 млрд. долларов, включая облигации, размещенные под гарантии США) и другую задолженность (3,5 млрд. долларов).

Около 6,8 млрд. долларов — это долг НБУ перед МВФ. Эти средства не имеют непосредственного влияния на государственный бюджет, поскольку долг будет погашаться за счет золотовалютного резерва. Правда, это может повлиять на финансовую стабильность страны.

В ближайшие полтора года Украину ждет пик выплат по долговым обязательствам: правительство должно вернуть почти 10 млрд долларов только валютного долга.

Politeka



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