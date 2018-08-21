В «ДНР» заявили о начале запуска «Стирола»

Участки цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод были запущены 20-го августа на национализированном предприятии в Горловке.

«Сегодня состоялся первый этап запуска основного производства на ГП «Стирол». В рамках программы, утвержденной оперативным штабом по восстановлению крупнотоннажного производства минеральных удобрений на заводе, были запущены в работу новые участки в цехе нейтрализации и очистки промышленных сточных вод», — говорится в сообщении.

«Для того чтобы в сентябре «Стирол» смог выпустить первую продукцию, нам предстоит выполнить еще много работы. Подготовка цеха НиОПСВ – это только первый этап. Следом идет пуск вспомогательных подразделений, отвечающих за снабжение основного производства водой и паром, а затем настанет очередь энергетики. И на завершающем этапе мы приступим к полноценному запуску производства удобрений – аммиака, карбамида и аммиачной селитры», – заявил назначенный «ДНР» директор «Стирола» Максим Чепак.