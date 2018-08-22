Фронтовая Горловка: обстановка остается напряженной

Вторник, 21-го августа, исключением не стал и в окрестностях города продолжались бои.

Стрелять начали еще в обед, когда на западе горловчане слышали одиночный «бах», потом еще один и еще…

Ближе к 18 час. также была слышна стрельба на этом направлении, при этом изредка что-то тяжелое продолжало греметь. Начиная с 19.30, в стороне Мичуринского, Изотовского и Гагаринского применялись зенитные установки и крупнокалиберные пулеметы. Позднее здесь «работали» минометы, а ближе к полуночи перестрелки были слышны на северо-западе.

Вчера также продолжались бои под Донецком — в районе аэропорта, Песков и авдеевской промзоны. На мариупольском направлении они велись на линии разграничения от Чермалыка и Павлополя до Саханки и Широкино, причем в «ДНР» заявили об обстреле Пикуз (Коминтерново), в результате чего повреждены три частных дома. На Луганщине наиболее интенсивно во вторник стреляли у Новотошковского и Крымского.