В «ДНР» заявили о сборке первого трамвая

Презентация прошла 21-го августа в Донецке.

Трамвай под названием «Я – Донецкий» был представлен на электротехническом заводе.

Вагон оборудован, согласно современным стандартам, в частности, есть беспроводной интернет. Планируется, что он начнет обкатку уже к концу текущей недели. Трамвай будет курсировать по маршруту № 1, связывающему ДМЗ и ж/д вокзал, но первое время без пассажиров.

Отмечается, что производство заняло около пяти месяцев.

В то же время в СМИ показали фото российского трамвая из Ижевска, который в свою очередь является чешской «Татрой». О сходстве, как говорится, судите сами…