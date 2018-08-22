В «ДНР» заявили о сборке первого трамвая

Среда, 22 августа, 2018
Презентация прошла 21-го августа в Донецке.
Трамвай под названием «Я – Донецкий» был представлен на электротехническом заводе.
Вагон оборудован, согласно современным стандартам, в частности, есть беспроводной интернет. Планируется, что он начнет обкатку уже к концу текущей недели. Трамвай будет курсировать по маршруту № 1, связывающему ДМЗ и ж/д вокзал, но первое время без пассажиров.
Отмечается, что производство заняло около пяти месяцев.
В то же время в СМИ показали фото российского трамвая из Ижевска, который в свою очередь является чешской «Татрой». О сходстве, как говорится, судите сами…