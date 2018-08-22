«Вода Донбасса» начала получать хлор из Румынии

Компания «Вода Донбасса», обеспечивающая водоснабжение всей Донецкой области, испытывает проблемы с закупкой хлора для очистки воды.

Об этом в Краматорске рассказал первый заместитель генерального директора компании Александр Дубык.

«Что касается закупок материалов для очистки воды, то здесь есть проблема, которая касается не только нашего предприятия, а всех предприятий водоснабжения в Украине. На сегодня «Днепразот» не поставляет хлор на предприятия водопроводно-канализационного хозяйства. У нас есть договоренности и мы уже получили две машины хлора из Румынии. Но это увеличивает расходы на обработку и водоподготовку», — сообщил Дубык.

По его словам, «Вода Донбасса» надеется, что «Днепразот» возобновит поставки хлора в контейнерах и цистернах.