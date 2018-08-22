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В Украине сделали важное заявление о судьбе работающих пенсионеров

Среда, 22 августа, 2018

Им не придется выбирать между тем, что получать — пенсию или зарплату. Пенсионная реформа не предусматривает такой дилеммы.

Об этом сообщили в Минсоцполитики, опровергая распространяемую информацию о том, что якобы после проведения пенсионной реформы работающим пенсионерам придется выбирать между пенсией и заработной платой.

«Министерство социальной политики Украины официально сообщает, что указанная информация не соответствует действительности. Проведенная пенсионная реформа не предусматривает необходимости выбора между пенсией и зарплатой для работающих пенсионеров. Наоборот, именно для того, чтобы прекратить дискриминацию работающих пенсионеров, и была проведена пенсионная реформа», — сообщают в ведомстве.

В Минсоцполитики подчеркивают, что одним из результатов реформы стала отмена 15-процентного уменьшения пенсионных выплат работающим пенсионерам с первого октября 2017 года и добавляют, что ни правительство, ни министерство не имеют никаких планов по ограничению прав работающих пенсионеров.

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