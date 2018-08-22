23-го и 24-го августа на границе и линии разграничения будет ужесточен контроль

В период празднования Дня государственного флага и Дня независимости Украины ГПСУ усилит меры безопасности на государственной границе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Кроме пунктов пропуска на границе, контроль будет усилен и на КПВВ на линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях, а также на пунктах пропуска в АР Крым.

«Все направления границы будут усилены дополнительными нарядами. Во время движения людей и транспортных средств досмотры будут более детальными. Кроме того, к проверке активнее привлечены кинологи со служебными собаками для выявления незаконного оружия и взрывчатки. Службы будут более тщательно проверять документы людей, а также транспорт вблизи границы.