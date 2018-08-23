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Фронтовая Горловка: бои не стихают

Четверг, 23 августа, 2018

На протяжении 22-го августа горожане продолжали сообщать о стрельбе.

Так, в среду первые сообщения появились около 13 час. — нечастыми одиночными начала греметь сторона шахты им.Гагарина, а на севере сначала было слышно стрелковое, а вскоре также «забахало».

Затем несколько часов было относительно тихо, но после 18 час. снова стало громко на западе и северо-западе, где работало тяжелое.

По состоянию на 21 час. продолжались бои в стороне ж/м Изотовский, Мичуринский, Гагаринский, Майорска и Зайцево, а после 22 час. неспокойно также было за Гольмовским. После полуночи гремело светлодарское направление.

Под Донецком боевые действия велись в районе аэропорта, Опытного, Веселого, Песков и Марьинки. Сложная обстановка сохраняется на востоке от Мариуполя и в Луганской области — в районе Станицы Луганской, Крымского.



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