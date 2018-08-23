В Минске договорились о «школьном» перемирии на Донбассе

В столице республики Беларусь состоялась очередная встреча участников Трехсторонней Контактной группы по мирному урегулированию конфликта.

В ходе переговоров стороны договорились о введении нового режима прекращения огня в регионе — к началу учебного года.

Как сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, «школьное перемирие» на Донбассе должно начаться 29-го августа.

Отметим, что это уже далеко не первое объявление прекращения огня, при этом никто ни разу не объявлял об окончании предыдущего. Каждое из перемирий более-менее соблюдалось от нескольких дней до 2-3 недель.

Следующая встреча запланирована на 5 сентября.