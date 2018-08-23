Украина отмечает День государственного флага

Впервые празднование началось не в Киеве.

Празднование Дня государственного флага Украины началось с поднятия самого большого флага в Днепре. Его в этом году подняли на самый высокий в стране флагшток, длиной 72 метра. Таким образом, произошло установление сразу двух рекордов. При этом это впервые традиционное поднятие флага впервые проходит не в Киеве.

«Именно под синим и желтым цветами из поколения в поколение мы, украинцы, боролись и боремся за собственную свободу и свободу Украины. Его решетили вражеские пули. За него наказывали Сибирью в эпоху шестидесятников. С ним мы в конце концов добились Независимости, восстановили собственное государство 27 лет назад», — заявил во время торжеств президент Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что сине-желтый флаг независимо от национальности, языка, религии объединяет нас в одно единое целое – украинскую политическую нацию. Он объединяет украинцев всего мира.

Праздник Государственного флага Украины был установлен Указом Президента Украины от 23 августа 2004 года «в честь многовековой истории создания украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины…». Впоследствии, в 2009 году были внесены изменения в этот указ, и основана ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Именно 23 августа 1991 года, после провала путча в Москве, группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады. На следующий день Украина провозгласила независимость, а исторический флаг теперь хранится под стеклом в музее украинского парламента.

Впоследствии, 4 сентября 1991 года, после провозглашения независимости, национальный флаг был поднят над зданием парламента. За две недели, 18 сентября, президиум Верховного Совета принял постановление «О флаге Украины», после чего сине-желтый флаг получил статус официального флага страны.

Верховная Рада Украины 28 января 1992 года принял постановление «Об утверждении Государственным флагом Украины Национального флага», которым уже официально утвердила «прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней — синего цвета, нижней — желтого цвета…».

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