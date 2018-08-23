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Сегодня «Заря» сыграет с «Лейпцигом»

Четверг, 23 августа, 2018

Квалификация еврокубков выходит на финишную прямую и совсем скоро мы узнаем кто из участников пробьется в групповой турнир соревнований.

Вчера вечером киевское «Динамо» усложнило себе эту задачу, проиграв на выезде «Аяксу» — 1:3. Первое поражение вице-чемпионов Украины началось с быстрого гола хозяев поля (на 2-й минуте отличился Ван де Беек). На него подопечные Хацевича смогли ответить (на 15-й минуте счет в матче сравнял Кенджера), а вот пропустив в заключительной десятиминутке от Зиеша и Тадича, прийти в себя киевляне так и не сумели. Мало того, после перерыва перекладина и штанга дважды спасли гостей от большего разгрома.

1:3 — счет, который можно исправить победой 2:0, что вполне реально, но вот игра «Динамо» особого оптимизма не вселила. Ответный матч состоится 28-го августа в Киеве.

Тем временем, сегодня, свою первую игру раунда плей-офф квалификации Лиги Европы проведет «Заря», которая на «Славутич-Арене» встретится с «РБ Лейпциг».

Начало – в 21.30, а прямая трансляция запланирована на канале 2+2.



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