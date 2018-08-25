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На Донбассе «самое спокойное лето» – ОБСЕ

Суббота, 25 августа, 2018

Нынешнее лето на юго-востоке Украины стало самым спокойным с точки зрения напряженности вооруженного конфликта с его начала в 2014-м году. Об этом сказал спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик.

«Хотелось бы отметить, что в этом году мы наблюдаем самое спокойное лето с начала конфликта», – сказал Сайдик журналистам в Минске.

По его словам, начиная с августа, не было зафиксировано гибели среди гражданского населения, «однако есть трое раненых».

Сайдик отметил, что вопросы соблюдения режима прекращения огня и общая ситуация безопасности в зоне конфликта была в центре внимания на сегодняшнем заседании ТКГ и подгруппы по безопасности.

Он проинформировал, что рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждение темы удерживаемых лиц, подгруппа по политическим вопросам — имплементации формулы Штайнмайера, экономическая подгруппа — водоснабжения и работы мобильной связи.

Напомним, 22 августа в Минске договорились о новом перемирии на Донбассе.

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