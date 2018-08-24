Под Горловкой дала концерт Ада Роговцева

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин.

«У нас у Жованці та Майорську всі у шоці… Культурному шоці) До нас завітали неймовірні Ада Роговцева разом з онуком та донькою Катя Степанкова, Лариса Руснак, Світлана Орліченко. Вони чарівні!», — говорится в сообщении.

По его словам, «давать концерт на передовой для жителей и солдат, это что-то дивное…».

«Мурашки по шкірі, сльози на очах та різкий перехід на сміх можливо відчути лише від майстринь своєї справи. Все було супер!», — написал Веселкин.