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Премьер-лига, 6-й тур: кто играет, где смотреть?

Пятница, 24 августа, 2018

Сегодня донецким дерби стартует очередной тур чемпионата Украины по футболу.

На газоне киевского стадиона им.Лобановского сойдутся «Олимпик» и «Шахтер» и это будет единственной игрой в пятницу, а вчера еще один представитель Донбасса — луганская «Заря» — сыграла первый матч последнего квалификационного раунда Лиги Европы. Подопечные Юрия Вернидуба остались в меньшинстве уже на 16-й минуте — за неспортивное поведение был удален арендованный у «Динамо» Леднев. Естественно, что все планы на игру были разрушены и «Заре» оставалось только уйти в оборону и уповать на успех в контратаке. В итоге сохранить свои ворота в неприкосновенности у луганчан получилось, а вот забить — нет, что в общем-то уже можно считать отличным результатом. Ответная игра состоится через неделю в Германии.

Возвращаясь к чемпионату Украины напомним, что два поединка состоятся завтра, а еще три — в воскресенье.

24 августа, пятница

19.00, «Олимпик»– «Шахтер», Футбол 1

25 августа, суббота

17.00, «Александрия» — «Ворскла», Футбол 2

19.30, «Черноморец» — «Динамо», Футбол 2

26 августа, воскресенье

19.30, «Мариуполь» — «Львов», Футбол 1

19.30, «Карпаты» — «Арсенал-Киев», ZIK

19.30, «Заря» — «Десна», Униан



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