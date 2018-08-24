Фронтовая Горловка: ситуация по-прежнему сложная

23-го августа бои в окрестностях города продолжались.

Так, днем из минометов стреляли на севере Горловки — у Гольмовского, Травневого и Доломитного. Позднее периодически гремела сторона Торецка, а уже вечером снова неспокойно было в районе Гольмовского. Ближе к полуночи фиксировались перестрелки на Светлодарском направлении, а сегодня с утра возобновились боевые действия на западе города.

Из военных сводок стало известно, что в четверг под огнем оказались жилые дома в других населенных пунктах. В Старомихайловке, что под Донецком, были повреждены пять домостроений, причем в одном из них произошло возгорание. Также из-за обстрела загорелся нежилой дом в Пикузах (Коминтерново).

Сегодня около пяти часов утра снаряд попал в один из домов в селе Врубовка Попаснянского района, в результате чего погиб местный житель, 1983 г.р. У него осталась жена и двое детей. Кроме того, в результате артобстрела Врубовки повреждены школьные помещения и четыре двухэтажных дома. Сложная ситуация на Луганщине сохраняется и вблизи Крымского и Новотошковского.

Осуществлялись обстрелы также у Авдеевки, Песков, Красногоровки и восточнее Мариуполя.

Ранее сообщалось, что вчера, 23-го августа, во второй половине дня из-за снайперского обстрела был закрыт ближайший от Горловки КПВВ — в Майорске.