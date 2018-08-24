 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: ситуация по-прежнему сложная

Пятница, 24 августа, 2018

23-го августа бои в окрестностях города продолжались.

Так, днем из минометов стреляли на севере Горловки — у Гольмовского, Травневого и Доломитного. Позднее периодически гремела сторона Торецка, а уже вечером снова неспокойно было в районе Гольмовского. Ближе к полуночи фиксировались перестрелки на Светлодарском направлении, а сегодня с утра возобновились боевые действия на западе города.

Из военных сводок стало известно, что в четверг под огнем оказались жилые дома в других населенных пунктах. В Старомихайловке, что под Донецком, были повреждены пять домостроений, причем в одном из них произошло возгорание. Также из-за обстрела загорелся нежилой дом в Пикузах (Коминтерново).

Сегодня около пяти часов утра снаряд попал в один из домов в селе Врубовка Попаснянского района, в результате чего погиб местный житель, 1983 г.р. У него осталась жена и двое детей. Кроме того, в результате артобстрела Врубовки повреждены школьные помещения и четыре двухэтажных дома. Сложная ситуация на Луганщине сохраняется и вблизи Крымского и Новотошковского.

Осуществлялись обстрелы также у Авдеевки, Песков, Красногоровки и восточнее Мариуполя.

Ранее сообщалось, что вчера, 23-го августа, во второй половине дня из-за снайперского обстрела был закрыт ближайший от Горловки КПВВ — в Майорске.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования