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Украина празднует 27-й День независимости

Пятница, 24 августа, 2018

В этот день 27 лет назад Верховная Рада провозгласила Акт независимости Украины. С тех пор страна развивается в статусе независимого государства.

Сегодня, 24-го августа в Украине отмечается День независимости. Этот праздник отмечается ежегодно в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991-м году Акта провозглашения независимости Украины — политико-правового документа, который удостоверял новый статус Украинского государства.

В 1991-м году, после августовского путча в Москве, исходя из той опасности, которая нависла над Украиной и продолжая тысячелетнюю традицию создания государства, внеочередная сессия Верховной Рады республики провозгласила независимость Украины и создание самостоятельного государства — Украины.

Это значило, что Украинское государство имеет свою неделимую и неприкосновенную территорию, на которой действуют исключительно Конституция и законы Украины. Она сама осуществляет защиту и охрану своей государственности, гарантирует всем своим гражданам права и свободы, исключительно сама распоряжается своими природными богатствами, самостоятельно ведет свою экономику, имеет свою валютно-финансовую систему и денежную единицу, сама проводит международную политику и устанавливает равноправные отношения с соседями, сама развивает науку, образование, культуру.

В конце 1991-го года Украина со всех формальных точек зрения преобразовалась в независимое государство, которое в этом статусе в достаточно короткий срок признало мировое содружество. Полную государственную независимость Украина получила после проведения общенационального референдума 1-го декабря 1991-го года, когда за ее независимость проголосовали 90,32 % граждан.

Одобрив на всеукраинском референдуме Акт провозглашения независимости Украины, народ предоставил этому документу реальную силу и положил начало новому этапу развития истории государства.

Корреспондент



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