Под Горловкой нашли брошенную машину с сигаретами и спиртом на сумму более 600 тысяч гривен

Несколько дней назад его обнаружили бойцы ВСУ и сотрудники ГФС в поле на линии разграничения у Верхнеторецкого.

Как сообщили в штабе ООС, когда они подошли, то заметили двух убегавших мужчин. В брошенном автомобиле АЗЛК-2141 находились табачные изделия в количестве 5000 пачек на сумму 150 тысяч гривен и жидкость с характерным запахом спирта в количестве 1500 литров на сумму 450 тысяч гривен.

Найденные товарно-материальные ценности перемещены из района боевых действий в безопасное место, где следственная оперативная группа ГФС Украины составила протокол.