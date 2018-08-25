Накануне учебного года в «ДНР» ищут сотни учителей

В школах и ПТУ Донецка не хватает 140 учителей различных дисциплин, а в Горловке открыты 50 вакансий.

Об этом свидетельствует информация о вакансиях, размещенная на сайте «республиканского центра занятости».

В частности, в Донецке, как минимум, официально открыты вакансии для 140 учителей различных дисциплин. Предлагаемая зарплата — от 3200 до 10000 (крайне редко) российских рублей.

В других городах наблюдается похожая картина. Например, в Горловке насчитывается 50 вакансий, зарплата от 4000 до 7820 российских рублей. В Харцызске открыто 27 вакансий, в Макеевке и Шахтерске — 26 и 21 вакансий соответственно.

В целом, на неподконтрольной Киеву части Донецкой области ощущается дефицит учителей практически по всем предметам: от математики и иностранного языка до начальных классов и физкультуры.

По материалам ОстроВ