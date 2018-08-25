Фронтовая Горловка: Приходько опроверг слухи о деталях смертельного ДТП

Глава горадминистрации от «ДНР» Иван Приходько в соцсетях рассказал о подробностях недавней аварии в районе машзавода, в результате которой, напомним, погибли два человека.

В частности, он опроверг информацию некоторых горожан, что погибших было четверо:

«В соцсети продолжают раскручивать тему, что погибших было четверо и что виновники были пьяные военнослужащие… Погибших двое — водитель пенсионного фонда, 1987 г. р. и медсестра первой больницы, 1973 г. р.

Был ли водитель, виновник ДТП, пьян? Да, был. Были ли виновники ДТП военнослужащими армии ДНР? Нет, не были.

Один из троих пассажиров УАЗа в тяжелом состоянии. Думали до утра не доживет. Но выкарабкался. Выживет. Водитель взят под стражу прямо в больнице», — написал он.